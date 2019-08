L’association CEDTM (Centre d’Etude et de Découverte des Tortues Marines) a eu le plaisir de lancer ce jeudi 1er août sa chaine vidéo "La minute Quiétude" et de diffuser en avant-première le film court de sensibilisation "J’observe les baleines".



La saison des baleines commence ! "La Minute Quiétude" vous emmène à la rencontre des grandes voyageuses…



Comment les observer ?

Comment agir pour les protéger ?



Ce premier support vise à apporter un maximum d’information à chacun sous une forme ludique, afin d’observer les baleines à La Réunion de façon durable et responsable.



L’équipe Quiétude du CEDTM, a présenté également ses missions mises en oeuvre depuis 2017.