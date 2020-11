A la Une .. La ministre du travail promet de nombreux PEC à La Réunion mais botte en touche sur l'âge limite de 26 ans

La députée Karine Lebon interrogeait hier la ministre du travail Elisabeth Borne quant à la nouvelle mesure réservant les PEC aux moins de 26 ans et ses fâcheuses conséquences sur notre île. Etonnamment, la ministre a répondu qu'ils ne sont pas réservés aux jeunes et que leur nombre sera augmenté substantiellement en 2021. Par B.A - Publié le Mercredi 4 Novembre 2020 à 13:36 | Lu 1136 fois

Hier mardi 3 novembre, lors des questions au gouvernement, la nouvelle députée de la 2ème circonscription de l'île a interpellé la ministre du Travail Elisabeth Borne sur la mesure mise en place à la mi-octobre, qui limite l'accès aux "Parcours Emploi Compétences" aux seuls citoyens de moins de 26 ans. En effet, a rappelé Karine Lebon, à La Réunion, cette nouvelle mesure met hors-circuit une large population employée par les collectivités territoriales via ces contrats aidés. Elle précise même que seules 20% des demandes d'emploi aidé peuvent être traitées, désormais.



La ministre, en réponse, a assuré que le nombre de PEC en France serait augmenté de 122.000 en 2021, et que La Réunion en profiterait aussi, de façon "substantielle", plus de 26 ans compris. L'effort envers la jeunesse "ne se fait pas au détriment des autres publics prioritaires", dit Elisabeth Borne. Néanmoins, lorsque la députée Lebon lui a rétorqué que les faits sont tout autres sur le terrain et que Pôle Emploi refuse tout contrat pour les plus de 26 ans, la ministre n'a plus daigné répondre.







