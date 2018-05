La ministre des Outre-mer se rend à Mayotte

La ministre des Outre-mer, madame Annick Girardin, se rendra à Mayotte du 13 au 15 mai pour présenter les actions de fond que l'Etat entend engager pour améliorer le quotidien des Mahorais, quelques semaines après une crise sociale d'ampleur sur le territoire.



Conformément à ses engagements, après un premier déplacement en mars pour évoquer les réponses d'urgence en matière de sécurité et une réorganisation des services de l'Etat survenue au printemps, la ministre présentera mardi 15 les engagements de l'Etat autour de la jeunesse, de l'éducation, des transports, de la santé, des infrastructures, du logement, de l'habitat.



Ces mesures, sur lesquelles un point d'étape a été réalisé en présence du Premier Ministre le 18 avril dernier, sont le fruit d'un travail de concertation, notamment mené depuis deux mois avec les élus de Mayotte et l'ensemble des ministères.



Au cours de son déplacement, la ministre se rendra sur le terrain, ira à la rencontre des Mahorais et recevra élus, syndicats et représentants du tissu socioéconomique.