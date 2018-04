La grande Une La ministre des Outre-mer engage le débat sur la révision du système d'alerte cyclonique





Dans un communiqué, le député Thierry Robert se réjouit de la révision prochaine du système d’alerte décidée à l’issue de la réunion pour une "prise en compte des pluies et des houles".



"Il n'est pas envisageable, qu'une troisième fois, la population réunionnaise soit confrontée, par manque de décisions appropriées, à de tels risques", déclare Thierry Robert. Mercredi soir, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a réuni la direction générale de la sécurité civile et de gestion des crises, Météo France et le Préfet de La Réunion. L’objectif : "faire un point sur le déclenchement des alertes lors de phénomènes climatiques majeurs", après le passage dramatique et dévastateur de la tempête Fakir.Dans un communiqué, le député Thierry Robert se réjouit de la révision prochaine du système d’alerte décidée à l’issue de la réunion pour une "prise en compte des pluies et des houles"."Il n'est pas envisageable, qu'une troisième fois, la population réunionnaise soit confrontée, par manque de décisions appropriées, à de tels risques", déclare Thierry Robert.

Quelques heures après le passage de #Fakir, je réunis la Direction générale de la sécurité civile et de gestion des crises, Météo France et le Préfet de La Réunion pour faire un point sur le déclenchement des alertes lors de phénomènes climatiques majeurs. #LaReunion pic.twitter.com/CAb9pcQWvg

