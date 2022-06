A la Une . La ministre des Outre-mer démissionne pour la présidence de l’Assemblée nationale

Afin de pouvoir briguer la présidence de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet a démissionné du gouvernement. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 26 Juin 2022 à 11:28

C’est désormais officiel : Yaël Braun-Pivet n’est plus ministre des Outre-mer. La décision a été publiée au Journal officiel ce dimanche suite à un décret pris samedi par Emmanuel Macron sur proposition d’Elisabeth Borne.



La députée des Yvelines a quitté le gouvernement pour briguer le perchoir et devenir le 4e personnage de l’État. La semaine dernière, Yaël Braun-Pivet a été investie par son parti afin de concourir à la présidence de l’Assemblée nationale.



L’ancienne ministre devait donc obtenir sans surprise la victoire de l’élection du président de l’Assemblée mardi prochain. La majorité relative suffira lors du troisième tour si jamais une majorité absolue n’était pas obtenue à l’issue des deux premiers.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur