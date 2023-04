A la Une . La ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales en visite à La Réunion

Dominique Faure, la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, sera en visite dans l'île du 28 au 30 avril. Elle participera à la célébration des 40 ans de la Région Réunion. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 27 Avril 2023 à 15:50

La ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, Dominique Faure, sera en visite à La Réunion du 28 au 30 avril. Cette visite est l'occasion pour la ministre de participer à la célébration des 40 ans de la collectivité régionale, qui aura lieu le vendredi 28 avril. Elle sera aux côtés des acteurs et des élus locaux pour cet événement.



Le samedi 29 avril, Dominique Faure visitera plusieurs communes lauréates des programmes de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), comme Petites villes de Demain (PVD) ou Action Cœur de Ville (ACV). Elle échangera également avec des pompiers et tous les élus du département afin de nourrir son action au sein du gouvernement.



Le dimanche 30 avril, elle présidera la cérémonie de commémoration dans le cadre de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation.



Le programme prévisionnel de la ministre comprend également des entretiens avec la présidente du Conseil régional de La Réunion, Huguette Bello, et le président du Conseil départemental de La Réunion, Cyrille Melchior.



Cette visite de la ministre Faure est l'occasion de mettre en avant les différents programmes de l'ANCT, l'agence nationale de la cohésion des territoires. Elle échangera avec les élus locaux sur les enjeux de l'île et sur le renforcement des liens entre l'État et La Réunion.