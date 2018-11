La ministre, Muriel Pénicaud à la M.I.O. de Savanna

Accueillie, entre autres par le Maire, Joseph Sinimalé et le Président du Département, Cyrille Melchior, la ministre a écouté des témoignages de jeunes et de représentants d’entreprises, articulés autour de la formation et l’emploi. « Je sais que récemment vous avez fait voter des réformes en matière d’apprentissage, de formation professionnelle. Nous comptons sur vous pour que la mise en œuvre se fasse rapidement à La Réunion », expose Joseph Sinimalé. « En tant que Maire, mais aussi en tant que Président de la Communauté d’agglomération du TCO, je crois en l’action économique. Chez nous, dans l’ouest, l’emploi se trouve dans les petites entreprises. L’acquisition des compétences au sein des entreprises, c’est la clé pour une meilleure insertion professionnelle »…