A la Une . La militante de l'UFR et du PCR Marie-Hélène Berne est décédée

Marie Hélène Berne est décédée ce dimanche 20 décembre 2020. Militante de l'UFR et au PCR, elle a également été conseillère municipale au Tampon. Politiques et associations lui rendent hommage: Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 21 Décembre 2020 à 09:06 | Lu 334 fois

Communiqué d'André Thien Ah Koon : "C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la disparition, en ce jour symbolique du 20 décembre 2020, de Mme BERNE Marie-Hélène à l'âge de 80 ans.

Mme BERNE, ancienne conseillère municipale du Tampon, était une femme et une militante de l'UFR et du PCR, aux convictions profondes, qui a toujours défendu la cause des personnes les plus modestes. A son époux, à ses enfants et à tous ses proches, je présente mes plus sincères condoléances." UFR Union des Femmes Réunionnaises : "Notre soeur, Marilène Berne nous a quitté-e-s. Militante active de la cause des femmes au sein de l'Union des Femmes Réunionnaises, elle a participé aux luttes en faveur de l'émancipation, le respect des droits et de la dignité humaine. L’Union des Femmes Réunionnaises et moi-même, faisons part de nos sincères condoléances attristées à son mari Philippe, leurs enfants Sophie et Nicolas, petits-enfants et tous leurs proches".





Publicité Publicité