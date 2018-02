La métropole connaît une très forte vague de froid

Après un mois de décembre et de janvier assez doux pour la saison, l’hiver est arrivé en métropole. Plus de la moitié de la France, avec près de 40 départements, a été placée sous vigilance orange neige et verglas.



La neige a commencé à tomber lundi matin, dans des régions, au départ, non surprenantes. Mais après le centre-est, le Massif Central ou encore la région Rhône-Alpes, ce sont des régions comme l'Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire ou la Vendée, qui vont être les plus concernées par ce changement climatique. Ces régions pourront même atteindre les 20 cm de neige dans les prochains jours.



Rarement touchée, Paris s’est également retrouvée recouverte de blanc. Ces légères chutes de neige ont cependant eu un fort impact sur le bon fonctionnement des routes et des transports en commun. Le niveau de neige de la capitale pourrait également monter jusqu’à 10 cm. De ce fait, le préfet a installé "la cellule de crise du plan grand froid", qui prévoit 687 places d'hébergement en plus des 3.600 du "plan hiver" en Île-de-France.



Les températures sont également en baisse et ne cesseraient de chuter au cours des prochains jours. Météo France prévoit des "gelées généralisées" dès mercredi, hors région méditerranéenne. Le thermomètre pourrait ainsi descendre à -10°C, comme au Centre Val de Loire.