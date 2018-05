La météorite de Ste-Rose bientôt présentée au public

Tombée du ciel au cours du 19e siècle selon les experts et découverte par Patrick Bachérély en 1981 dans le fond de la Rivière de l’Est, la météorite de Sainte-Rose fait son retour à La Réunion.



A partir du 12 mai, la météorite, l’unique découverte sur notre île, prendra une place de choix au sein de l’exposition permanente de la Cité du Volcan. "Elle intégrera l’espace lithothèque dans une vitrine spécialement réalisée pour elle et pourra continuer de raconter l’histoire de La Réunion, de la Terre et de la formation du système solaire", se réjouit Patrice Huet, directeur scientifique de la Cité du Volcan.



Il y a presque 35 ans de cela, la météorite avait été envoyée au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. La chondrite, riche en fer, de 430g, a été analysée sous tous les angles par les scientifiques. Météorite pierreuse peu différenciée, comme figée à 4,6 milliards d’années avant notre ère, elle a ainsi fourni de précieuses informations sur la formation de notre système solaire.



7 à 5 cm de diamètre, ne pesant pas plus de 350g - des prélèvements pour analyses ayant été effectués- la météorite de Ste-Rose sera officiellement présentée au public dans quelques jours en présence de son découvreur, le géologue Patrick Bachérély.