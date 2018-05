Société La météorite Saint-Rose exposée à la Cité du Volcan La Météorite trouvée par pur hasard sur la commune de Sainte-Rose en 1983 va être exposée à la Cité du Volcan à partir de ce samedi, dès 14h30, et ce, pendant trois années renouvelables.





Elle a été étudiée, examinée et exposée en métropole à Paris au Museum national d'Histoire Naturelle. Mais après 35, la météorite est de retour sur le sol réunionnais. Elle sera présentée en avant-première ce samedi à 14h30 à la Cité du Volcan, où elle sera exposée pendant trois ans renouvelables.



Les visiteurs pourront découvrir cette météorite pendant plus de deux heures avec une conférence au sein de l'Auditorium. Cette présentation se terminera par l'installation officielle par son inventeur, au coeur du musée, dans la Lithothèque. Pour rappel



La météorite Sainte Rose est une chondrite ordinaire de type H3.6. C’est une météorite pierreuse d’olivine-bronzite, riche en fer. Les petites billes appelées "chondres", résultent de la solidification rapide de microgouttes d'un liquide silicaté légèrement ferreux. L’âge de cette météorite est estimé à 4,40 milliards d’années. La Météorite Sainte-Rose a été découverte en 1983 par le géologue Patrick Bachèlery, non loin du Piton de la Fournaise, plus précisément entre le piton Rouge et le piton Chisny. Ce petit cailloux exceptionnel pesant 430 grammes aurait chuté ici au début du 19e siècle. L'unique météorite de La Réunion a été nommée du même nom de la ville où elle a été trouvée.Elle a été étudiée, examinée et exposée en métropole à Paris au Museum national d'Histoire Naturelle. Mais après 35, la météorite est de retour sur le sol réunionnais. Elle sera présentée en avant-première ce samedi à 14h30 à la Cité du Volcan, où elle sera exposée pendant trois ans renouvelables.Les visiteurs pourront découvrir cette météorite pendant plus de deux heures avec une conférence au sein de l'Auditorium. Cette présentation se terminera par l'installation officielle par son inventeur, au coeur du musée, dans la Lithothèque. Charline Bakowski Lu 721 fois





Dans la même rubrique : < > Foire Bras-Panon: deux jeunes intoxiqués par un kebab Les déchets envahissent la plage, le collectif DPM souhaite sensibiliser pour éviter le danger