A la Une . La météo sur le parcours du Grand Raid

Par NP - Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 à 16:37





Les secteurs où la pluie peut s'inviter



- Vendredi après-midi : risque d'averses sur les Hauts bordant Cilaos et autour de la Plaine des Cafres (notamment Mare à boue, coteau Kervéguen, col du Taïbit).



- Samedi matin : possibilité d'entrées maritimes (quelques faibles gouttes) sur le Chemin des Anglais, Colorado, Redoute.



- Samedi après-midi : risque d'averses autour du col de Fourche (Trail de Bourbon)

- Dimanche en matinée : possibilité d'entrées maritimes (quelques faibles gouttes) sur Colorado / Redoute.





Les prévisions de Météo France