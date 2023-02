La météo de ce mercredi

Dans un flux rapide d'Est, des averses assez marquées se produisent le matin dans l'Est, puis se généralisent dans l'intérieur en cours de journée. Les zones littorales Nord et Sud, ainsi que les plages conservent un ciel plus lumineux.



Petite baisse des températures maximales en raison des nuages.



L'alizé se renforce et devient vigoureux, soufflant en rafales jusqu'à 70 km/h sur les côtes exposées et dans les Hauts. Ailleurs, les brises restent prédominantes.



La mer est agitée, sauf sur les côtes Nord et Ouest où elle reste peu agitée. Une houle d'alizé de 2 mètres à 2,5 mètres déferle entre Grand Anse et l'Anse des cascades.