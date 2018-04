Société La messe des motards ce dimanche à la Plaine des Cafres Ce dimanche 8 avril a lieu le 23e messe traditionnelle des motards. Comme chaque année, tous les deux roues de l'île se donnent rendez-vous à la Plaine des Cafres. Ils souhaitent être solidaires envers tous leurs amis décédés cette année sur les routes. Plus de 2700 motos et 6000 personnes se sont rassemblées sur le site de Miel Vert.

Une fleur sur leur blouson de cuir, des milliers de motards réunionnais ont pris la route ce dimanche matin. Ils se rendent sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres pour la 23e édition de la messe traditionnelle.



Comme tous les ans, les motards se rassemblent comme une seule, unique et immense famille. Le visage fermé, ils avancent à l'unisson comme un élan de solidarité envers tous leurs frères partis trop tôt. Pour rappel en 2017, 15 motards réunionnais sont décédés dans un accident et déjà 7 ont perdu la vie sur les routes de La Réunion depuis début 2018.



Selon la Gendarmerie de La Réunion plus de 2700 motos et plus de 6000 personnes se sont retrouvées. Un dispositif de sécurité interne a été mis en place. La brigade locale a été renforcée de réservistes et la brigade motorisée de la Rivière Saint-Louis était également mobilisée aux côtés de la police municipale du Tampon.



Charline Bakowski Lu 3670 fois





Dans la même rubrique : < > Saint-Denis: Les déchets des autres, ils les ramassent ! Cité Kayamb : 12 résidents recrutés pour des travaux d’aménagement