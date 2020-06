Faits-divers La mère et le ti-père condamné pour abus sexuels

La cour d’Assises a condamné une mère, son conjoint et un habitant de la cité Europe pour abus sexuels sur les 3 enfants. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 27 Juin 2020 à 10:32 | Lu 7152 fois

Les faits se sont déroulés pendant deux ans à la cité Europe à Saint-Benoît. Trois garçons d’une fratrie ont été abusés sexuellement par le compagnon de leur mère, déficiente intellectuelle, révèlent nos confrères du Quotidien. Celle-ci avait été témoin des faits, mais ne disait rien. Le procès s’est déroulé à huis clos depuis mardi et le verdict est tombé hier.



La mère, au vu de son altération du discernement, a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis. L’univers familial très particulier de la famille n’avait pas intégré de nombreux interdits, notamment sexuels. Un habitant du quartier qui profitait de la situation a écopé de 5 ans de prison, dont quatre avec sursis.



Le ti-père, qui faisait venir les enfants seuls à son domicile et exigeait des rapports sexuels contre un peu d’argent, est condamné à 10 ans de prison, alors que le parquet général avait demandé 15 ans de réclusion lors de ses réquisitions.