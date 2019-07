A la Une .. La mer devient forte sur les côtes Ouest et Sud, le beau temps persiste

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html





2019 JUILLET 05 06h30 REUNION



Bonjour toutes et tous!



Graphique: le train de houle de Sud-Ouest s'amplifie graduellement dans la journée avec un pic voisin de 3m(bleu) dans la nuit de Vendredi à Samedi. METEO FRANCE



REMARQUES GENERALES:

1: Les températures les plus significatives relevées ce matin:

Météo France rapporte(à ma connaissance) 1.6° au Maïdo, 4.9° à Bourg Murât.

Sur le littoral Pont Mathurin se distingue encore une fois avec 16°.



MétéoR Océan Indien relève 3.8° à 1790m(TBassins) .



2: -la nuit a été sèche comme anticipé en dehors de quelques gouttes isolées comme à Salazie ou à la Plaine des Cafres.



Ce matin IL FAIT BEAU. Le ciel est dégagé. Quelques nuages peuvent tutoyer les côtes Sud-Est.

Le thermomètre effectue sa remontée après 7 ou 8 heures.



Cet après-midi les nuages développés sur les pentes et dans l'intérieur ne sont pas réellement menaçants dans une atmosphère toujours plutôt sèche.

Quelques gouttes tombent ci-ou là notamment dans les hauts et sur les pentes du Sud-ouest ou vers Colimaçons. Le ciel peut mouiller aussi du côté de la P.D Palmistes.

La couverture nuageuse descend localement vers la côte mais le risque pluvieux est très faible.



3: le vent plutôt faible a une composante Sud-Est . En fin de matinée il s'oriente à l'Est Sud-Est vers Saint Pierre et Saint Philippe et sur le Nord entre Saint André et Saint Denis. Mais les quelques rafales restent inférieures à 50km/h.



La haute mer est houleuse . La houle s'amplifie graduellement et atteint 3m la nuit prochaine.

Température du lagon autour de 24.5°.



4: la nuit prochaine s'annonce calme et bien fraîche dans les hauts.





5: TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:



SAINT DENIS: Maximum de 26° Celsius



LE PORT : Maximum de 27° Celsius



SAINT GILLES: Maximum de 27° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 25° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 25° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 23° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 24° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 25° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 25° Celsius



VOLCAN: Maximum de 15° Celsius



MAIDO: Maximum de 15° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 17° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 19° Celsius



CILAOS: Maximum de 20° Celsius



SALAZIE: Maximum de 20° Celsius



Sur ce je vous souhaite une excellente journée!



Patrick Hoareau. 2019 JUILLET 05 06h30Graphique: le train de houle de Sud-Ouest s'amplifie graduellement dans la journée avec un pic voisin de 3m(bleu) dans la nuit de Vendredi à Samedi. METEO FRANCE-la nuit a été sèche comme anticipé en dehors de quelques gouttes isolées comme à Salazie ou à la Plaine des Cafres.IL FAIT BEAU. Le ciel est dégagé. Quelques nuages peuvent tutoyer les côtes Sud-Est.Le thermomètre effectue sa remontée après 7 ou 8 heures.les nuages développés sur les pentes et dans l'intérieur ne sont pas réellement menaçants dans une atmosphère toujours plutôt sèche.Quelques gouttes tombent ci-ou là notamment dans les hauts et sur les pentes du Sud-ouest ou vers Colimaçons. Le ciel peut mouiller aussi du côté de la P.D Palmistes.La couverture nuageuse descend localement vers la côte mais le risque pluvieux est très faible.Maximum de 26° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 15° CelsiusMaximum de 15° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 19° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 20° CelsiusSur ce je vous souhaite une excellente journée!Patrick Hoareau.





PATRICK HOAREAU Lu 223 fois





Dans la même rubrique : < > L'homme d'affaires Paul Caro arrêté en flagrant délit d'extorsion de fonds 500 plus grandes fortunes de France: Qui sont les Réunionnais présents dans le classement ?