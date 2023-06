A la Une . La meilleure joueuse de la D1 Arkema pose ses crampons à La Réunion

1000 Sourires lance à sa façon la fête du football féminin à quelques semaines de la Coupe du monde et aussi le 17ème anniversaire de l’association. Une pointure du championnat a posé ses crampons ce matin à La Réunion. Par LG - Publié le Samedi 3 Juin 2023 à 11:37

Kadidiatou Diani est la marraine de la 12e édition de l’opération « Foot en VIM » de l’association saint-pauloise 1000 Sourires. L’attaquante du Paris Saint-Germain vient se refaire une santé sous nos cieux après une fin de saison gâchée par une blessure sérieuse. Sa fracture de la clavicule ne va toutefois pas compromettre sa participation au tournoi que toute la planète foot au féminin attend depuis quatre ans.



Malgré sa blessure qui l’a éloignée des terrains - son entraîneur ayant préféré ne pas l’aligner contre Lyon ni Soyaux pour les dernières journées de championnat - Kadidiatou Diani a brillé cette saison avec le PSG. Une belle saison qui lui a valu d’être élue le 15 mai dernier meilleure joueuse de la D1 Arkema lors de la cérémonie des Trophées du championnat organisée par la Fédération française de football.



Mardi, l'annonce de la liste pour la Coupe du monde



En plus de la Coupe du monde, l’été de la joueuse de 28 ans s’annonce agité sur le marché des transferts. Convoitée, la Parisienne a conclu la saison avec 17 buts, faisant d’elle la meilleure buteuse - et de loin - du championnat puisque la deuxième du classement, Mathilde Bourdieu joueuse du Paris FC, a marqué 13 buts. Complète, Kadidiatou Diani a aussi délivré 7 passes décisives (4ème du classement). C’est donc à La Réunion que, mardi prochain, elle devrait voir son nom apparaître dans la liste d’Hervé Renard, sélectionneur des Bleues.



Arrivé par le même vol, le parrain de 1000 Sourires Fabrice Abriel a conclu la saison à une marche du podium avec son club le FC Fleury 91. Comme la saison dernière, le FCF91 termine quatrième et donc à une marche de la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. En plus de ce beau parcours pour le jeune coach, l’ex-milieu de terrain champion de France et double vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Marseille a vu deux de ses joueuses, Léa Le Garrec et Rosemonde Kouassi, intégrer l’équipe-type de la saison comme Diani. Le Garrec devrait elle aussi être du voyage en Australie et Nouvelle-Zélande avec l’équipe de France.



Kadidiatou Diani et Fabrice Abriel seront rejoints dans les jours qui viennent par deux autres invités de choix qui donneront une nouvelle fois de leur temps au profit des marmailles de l’association d’Ibrahim Ingar.