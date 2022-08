Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La méga beach party pour clôturer les Vac’ado Dans le cadre des Vac’ado, Saint-Paul organise une méga beach party pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans le mercredi 10 août 2022, de 9 heures à 15 heures, sur la plage des Aigrettes à Cap Homard. Pour y participer, il faut obligatoirement s’inscrire car les places sont limitées.

Le formulaire d’inscription est à retirer à la Direction de l’Intergénérationnel (19 Rue Évariste-de-PARNY, bâtiment du CCAS au 2ème étage), par mail (service.jeunesse@mairie-saintpaul.fr) ou le jour J. Si vous avez besoin de plus d’informations ou de renseignements, vous pouvez contacter le 02 62 34 95 40 et envoyer un mail à l’adresse électronique suivante (service.jeunesse@mairie-saintpaul.fr).



Plusieurs activités figurent au programme de cette beach party. Des tournois par équipe de 5 en beach foot, en beach hand, à la passe à 10 et à d’autres jeux sportifs sur sable. Des jeux d’adresse, un mur d’expression et un village avec plusieurs autres animations seront aussi accessibles. Un DJ se chargera d’ambiancer cette belle journée.



Ce moment festif se tiendra suite aux Vac’ado. Pour rappel, les Vac’ado constituent une action inédite à Saint-Paul ! Il s’agit de stages gratuits d’une semaine récemment proposés dans les Bassins de vie du territoire. Durant cinq jours, les jeunes préalablement inscrits ont pu pratiquer des activités de plein air, artistiques ou liées au numérique.



Saint-Paul donne la priorité à la jeunesse



La capacité d’accueil de ces séjours s’élève à 300 personnes. L’objectif est de favoriser l’accès aux loisirs, à l’information mais aussi de susciter l’engagement et la participation citoyenne de ces jeunes.



Le territoire compte en effet 11 628 personnes âgées de 11 à 17 ans. La Municipalité souhaite mener une politique jeunesse ambitieuse en allant vers ce public. La stratégie de la Ville, terre solidaire et inclusive, en faveur de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse a été distinguée. Comme en témoigne le titre Ville Amie des Enfants décernée par UNICEF.



Un autre enjeu fondamental pour la commune concerne la jeunesse. C’est le sens du Forum de la jeunesse organisé d’ici la fin de l’année 2022. Cet événement sera consacré à l’information et à la valorisation des 11-26 ans. Cette tranche d’âge représente 20% de la population saint-pauloise.



Ce Forum est le signe de la politique ambitieuse menée en la matière. Pour y parvenir, il faut adopter une approche moderne adaptée aux attentes et aux besoins du public ciblé.





