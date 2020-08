La médiathèque de Ste-Marie fermée après la découverte d'un cas Covid

La mairie de Sainte-Marie a procédé ce vendredi 14 août à la fermeture de sa médiathèque. Parmi le personnel de la médiathèque figure un agent ayant contracté la Covid-19. La nouvelle a été confirmée par le laboratoire d'analyses ce matin à 10H.



La découverte de ce cas Covid-19 oblige ainsi la collectivité à prendre une mesure de précaution radicale. La médiathèque sera fermée pour 14 jours, temps d'incubation du virus oblige.



Cet agent a pu être en contact avec une quarantaine d'autres agents sur ce site. Toutes ces personnes ont été mises en arrêt maladie avec obligation de se faire dépister à leur tour. Si contamination il y a eu, le risque semble plus grand entre 8H et 10H chaque jour, créneau au cours duquel la médiathèque n'est pas ouverte au public mais pendant lequel les agents auraient pu baisser de vigilance vis-à-vis des gestes barrière à respecter, nous confirme la mairie.



En théorie, le public ayant fréquenté le site ne devrait pas s'inquiéter puisque les gestes barrière étaient censés être appliqués à la lettre (nettoyage des mains et port du masque) durant les heures d'ouverture, signale là aussi la mairie.



Le maire de Sainte-Marie, Richard Nirlo, s'exprime sur les réseaux sociaux :