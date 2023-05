Courrier des lecteurs La mauvaise foi d'un opérateur de téléphonie

Par Un ex-client très déçu... - Publié le Dimanche 14 Mai 2023 à 11:14

J'ai été abonné depuis plus de 50 ans chez un opérateur historique à la Réunion. En septembre 2020, j'ai décidé de changer d'opérateur.

Le transfert (ou l'opérabilité) est effectué par mon nouvel opérateur avec l'accord de l'opérateur historique.

En août 2022, mes petits-enfants me préviennent que cet opérateur historique continue de prélever les abonnements de ma ligne téléphonique.

J'appelle la plateforme qui me répond qu'il va tout de suite arrêter les prélèvements. Ne voyant rien venir au niveau du remboursement, je rappelle et le conseiller me répond que mon dossier a été "relégué" et qu'il n'y a plus accès.Je lui demande le téléphone du responsable de saint pierre:refusé !, son mail: refusé ! le mail du service des réclamations:refusé ! Il faut écrire au responsable à Lille.

Bizarre ! Un grand opérateur en téléphonie, d'internet, de fibre optique ne peut pas être joint par téléphone ni par mail ??? Je n'ose pas penser que cet accès très difficile au service des réclamations est volontairement organisé par cette multinationale.

J'envoie donc un courrier par voie postale à Lille. Je reçois un appel téléphonique du responsable de saint pierre qui reconnaît que le transfert a bien été réalisé ,mais qu'il n'effectuera le remboursement des prélèvements indus que si le lui apporte la preuve que je suis chez un autre opérateur.

J'envoie un deuxième courrier à Lille pour leur demander en quoi l'abonnement actuel ou passé chez un autre opérateur ait un lien avec les prélèvements injustifiés et je lui fais part de mon espoir que consigne n'a pas été donnée au responsable de Saint-Pierre de "jouer la montre" en raison de mon âge très avancé de 94 ans. Je prends la précaution de prévenir le responsable de Lille de mon intention d'exposer ma situation ubuesque dans les réseaux sociaux en cas de non réponse de votre part.

Silence radio !???



Monsieur Le Directeur régional, auriez vous la décence de demander à vos services de me rembourser étant un petit retraité agricole avec des revenus très limités (mon ex numéro de client:0003421238 )?Je ne crois pas qu'une grande entreprise au rayonnement international comme la vôtre a besoin de s'en prendre aux personnes vulnérables d'autant plus que vos bénéfices ont triplé en 2022 (ceci explique peut être cela ?).

J'ai demandé à mes petits-enfants de prévenir la communauté si cet opérateur "gagne" son pari sur ma mort prochaine avant de me rembourser.