A la Une . La marque Seat vit-elle ses derniers jours ?

Plébiscitée en grande partie par les jeunes conducteurs et amateurs de tuning, la marque Seat vit-elle ses dernières heures ? La question peut se poser après la publication de résultats peu reluisants contrairement à sa petite sœur, la marque Cupra, lancée il y a 4 ans et qui a déjà vampirisé près de la moitié de ses ventes. Par NP - Publié le Mardi 16 Mai 2023 à 10:54

Pour l'heure, le groupe Volkswagen, maison-mère de Seat, n'a toujours pas annoncé de nouveaux modèles concernant la marque ibérique. Cette dernière a vu ses ventes s'effondrer en 2022 (-40%) au profit de sa petite sœur Cupra (+93%). Sur l'ensemble de l'année écoulée, les deux marques ont cumulé 385.600 ventes dont 153.800 pour Cupra.

Cette dernière, originellement la division sportive de Seat, avait été lancée en tant que marque individuelle à l'image d'Alpine pour le groupe Renault ou DS pour Citroën. Mais il semble désormais que le groupe VW axe tout sur Cupra, dont des modèles sportifs et électriques ont déjà été annoncés contrairement à Seat.



Le couperet risque de tomber pour la marque espagnole le mois prochain, à l'occasion d'une conférence de presse prévue à Munich où le groupe VW pourrait annoncer une disparition pure et simple de Seat ou un miraculeux renouvellement de son catalogue.