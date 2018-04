La marche sur le feu de la discorde

Les choses semblaient être entrées dans l’ordre il y a trois jours. Mais le changement de lieu pour la future marche sur le feu de l'association Marianem de La Possession ne convient pas à tout le monde.



Cette fois-ci, des habitants du quartier d’Halte-là sont venus demander des comptes en mairie ce vendredi après-midi. Ils ont été reçus par le directeur de cabinet du maire, dans l’attente d’un vrai face à face avec un adjoint la semaine prochaine.



Ce groupe de riverains d’Halte-Là ne comprend pas la décision de la mairie d’accorder à l’association Marianem l’autorisation d’occuper le stade municipal pour y officier leur marche sur le feu. Celle-ci doit avoir lieu le 8 mai. Et c’est derrière l’une des deux cages de but du terrain que le carré de braise a commencé à être creusé.



"Pour moi, c’est l’emplacement qui a été choisi qui pose problème", commence par dire cette habitante d’Halte-Là. On est pas contre les cultes ou quoi que ce soit, mais l’emplacement choisi, à mon sens de manière très hâtive, n’est pas adéquate. Il y a aussi dégradation des biens publics. Il faut aussi se poser les bonnes questions : qui paye tout ça ? Les travaux ont commencé et aujourd’hui il y a encore eu des engins sur place, et il y avait des employés municipaux sur place. Et toute forme de subvention aux cultes est interdite", rappelle-t-elle. "Si ces engins sont payés par la mairie, ça pose un problème. Ça par contre je l’ai vu de mes yeux, j’ai vu des employés municipaux débroussailler", en est-elle certaine. Le doute subsiste quant à l'engin puisque le responsable de l'association avait déjà mentionné que les travaux étaient à la charge des fidèles.



"On a rencontré le directeur de cabinet. Il a écouté nos doléances mais on n’a pas pu consulter la convention qui encadre cette autorisation", attend donc de voir Alain Albany, un autre habitant d’Halte-Là. Le deuxième rendez-vous en mairie dans quelques jours devrait être le bon.