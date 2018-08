La manifestation "Jour de Sport santé" fête ses 10 ans !

C’est le rendez-vous incontournable des amoureux du sport ! Et il y en a pour tous les profils : les accros, les sportifs du dimanche ou encore ceux qui veulent s’y (re)mettre !Le dimanche 02 septembre, on vous attend en tenue de sport au Front de Mer de Saint-Paul ainsi qu’à la Cocoteraie de l’Etang où plus de 90 animations et initiations sportives vous seront proposées gratuitement.Retrouvez le programme complet sur le site de l’OMS