La manif anti-réforme des retraites à Saint-Denis en rangs clairsemés

La faible mobilisation était attendue et elle s'est confirmée. L'intersyndicale de La Réunion avait appelé "les agents des services publics, tous les salariés en emploi ou privés d'emploi, les étudiants, les retraités" à se mobiliser massivement pour "faire plier ce gouvernement qui montre des signes de fébrilité face à un mouvement social désormais historique". Mais rien n'y a fait.



La multiplication des appels à battre le pavé et la météo incertaine de ce vendredi n'ont pas aidé à faire gonfler les rangs des manifestants, rue de Paris à Saint-Denis. Ils étaient moins d'une centaine en milieu de matinée selon notre journaliste présente dans ce secteur.



Le vendredi 24 janvier était annoncé comme une nouvelle journée nationale de grève et de manifestations interprofessionnelles dans tout le pays. "La campagne mensongère du gouvernement n’entame pas la détermination des opposants à la réforme des retraites ni le soutien de l’opinion publique. Les mobilisations se poursuivent et s’étendent contre cette régression sans précédent que voudraient imposer Macron et le monde de la finance", continue d'interpeller l'intersyndicale à La Réunion, se calquant sur les jours de mobilisation programmés au niveau national.