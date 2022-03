A la Une . La majorité régionale veut amorcer le "redressement financier" de la collectivité

Jour de vote de budget ce vendredi à la Région, le premier de la mandature. Les élus régionaux sont en effet conviés à valider le budget de la collectivité qui s'élève pour 2022 à plus de 862 millions d'euros pour le budget principal et plus de 900 millions en consolidé. Par SI - Publié le Vendredi 18 Mars 2022 à 01:02





L'objectif est double pour la présidence qui devra amorcer le "redressement financier" de la collectivité et, dans le même temps, "mettre en oeuvre les projets emblématiques" de l'équipe arrivée aux manettes en juillet dernier.



Sur le premier point, à savoir l'assainissement des comptes de la Région, "le mouvement est enclenché et de belle manière", assure la Région. En effet, s'agissant de l'épargne brute, celle-ci s'élève à 140,7 millions d'euros, en augmentation de plus de 15% par rapport à 2021. Concernant l'endettement de la collectivité, cette dernière s'approche du ratio de 9 ans fixé par les experts : des 11,6 années du budget primitif 2021, ce ratio est aujourd'hui ramené à 9,3 années, faisant dire à la majorité régionale que la Pyramide inversée va rembourser plus vite qu'elle ne va emprunter, "une première depuis 2010".



Une prouesse rendue possible grâce à la "maîtrise des dépenses de fonctionnement" mais aussi au "réexamen de certaines dépenses", explique la présidence qui reste quand même "lucide" sur la situation financière de la collectivité. Et cela pour deux raisons : les dossiers de la NRL et d'Air Austral.



Si pour le premier, la Région Réunion semble voir l'horizon s'éclaircir après la signature des Accords de Matignon III "avec le choix affirmé du viaduc pour terminer la route", la collectivité régionale ne cache pas son inquiétude sur la situation "préoccupante" de la compagnie locale.

Vidéo - Jean Castex et Huguette Bello signent les Accords de Matignon III

Malgré un budget encore contraint, la majorité régionale prévoit la mise en oeuvre de son Plan de mandature axé autour de trois grands axes : l'investissement humain, le développement économique et le développement durable.

Vidéo - Huguette Bello présente son programme de mandature et égratigne l'équipe sortante

Ainsi, la gratuité des livres scolaires sera bien mise en place dès la rentrée 2022, tout comme les cartables numériques qui équiperont progressivement les lycées. Des élèves qui bénéficieront d'ailleurs d'un prix de repas harmonisé au niveau de la restauration scolaire. Pour les étudiants réunionnais installés dans l'hexagone, ces derniers pourront prétendre à un billet aller-retour une fois par an afin de leur permettre "de se ressourcer, de retrouver leur famille, d'effectuer des stages et de se créer des réseaux professionnels".

La continuité territoriale fait sa révolution

Pour les passagers des cars jaunes, ce budget 2022 intègre aussi bien une augmentation des fréquences que de leur gratuité progressive, qui débutera avec les étudiants, les demandeurs d'emploi ou encore les travailleurs précaires.



La Région mettra également sur la table plus de 105 millions d'euros en faveur de la formation. "Une position de rupture par rapport à la précédente mandature" explique la Région, rendue possible avec la nouvelle convention financière signée avec l'Etat pour la mise en oeuvre du Pacte réunionnais d'investissement dans les compétences (PACTE).



Parmi les autres points marquants de ce budget 2022 : l'élaboration d'un nouveau SRDEII (document stratégique qui encadrera les actions futures de la Région dans le domaine économique), le renfort du budget affecté à l'économie sociale et solidaire, l'accompagnement à la reprise du secteur touristique, la révision du Schéma d'aménagement régional (SAR), la mise en oeuvre du Plan pluriannuel de l'énergie (PPE, dont le plan régional solaire) ou encore la mise en place de l'Agence régionale de la biodiversité. Ce budget est réparti comme suit : plus de 444 millions d'euros en budget de fonctionnement (en hausse de 6,4%) et un budget d'investissement (avec capital de la dette) de plus de 418 millions d'euros, en baisse de 11,2% par rapport au budget présenté l'an dernier.L'objectif est double pour la présidence qui devra amorcer le "redressement financier" de la collectivité et, dans le même temps, "mettre en oeuvre les projets emblématiques" de l'équipe arrivée aux manettes en juillet dernier.Sur le premier point, à savoir l'assainissement des comptes de la Région, "le mouvement est enclenché et de belle manière", assure la Région. En effet, s'agissant de l'épargne brute, celle-ci s'élève à 140,7 millions d'euros, en augmentation de plus de 15% par rapport à 2021. Concernant l'endettement de la collectivité, cette dernière s'approche du ratio de 9 ans fixé par les experts : des 11,6 années du budget primitif 2021, ce ratio est aujourd'hui ramené à 9,3 années, faisant dire à la majorité régionale que la Pyramide inversée va rembourser plus vite qu'elle ne va emprunter, "une première depuis 2010".Une prouesse rendue possible grâce à la "maîtrise des dépenses de fonctionnement" mais aussi au "réexamen de certaines dépenses", explique la présidence qui reste quand même "lucide" sur la situation financière de la collectivité. Et cela pour deux raisons : les dossiers de la NRL et d'Air Austral.Si pour le premier, la Région Réunion semble voir l'horizon s'éclaircir après la signature des Accords de Matignon III "avec le choix affirmé du viaduc pour terminer la route", la collectivité régionale ne cache pas son inquiétude sur la situation "préoccupante" de la compagnie locale.Malgré un budget encore contraint, la majorité régionale prévoit la mise en oeuvre de son Plan de mandature axé autour de trois grands axes : l'investissement humain, le développement économique et le développement durable.Ainsi, la gratuité des livres scolaires sera bien mise en place dès la rentrée 2022, tout comme les cartables numériques qui équiperont progressivement les lycées. Des élèves qui bénéficieront d'ailleurs d'un prix de repas harmonisé au niveau de la restauration scolaire. Pour les étudiants réunionnais installés dans l'hexagone, ces derniers pourront prétendre à un billet aller-retour une fois par an afin de leur permettre "de se ressourcer, de retrouver leur famille, d'effectuer des stages et de se créer des réseaux professionnels".Pour les passagers des cars jaunes, ce budget 2022 intègre aussi bien une augmentation des fréquences que de leur gratuité progressive, qui débutera avec les étudiants, les demandeurs d'emploi ou encore les travailleurs précaires.La Région mettra également sur la table plus de 105 millions d'euros en faveur de la formation. "Une position de rupture par rapport à la précédente mandature" explique la Région, rendue possible avec la nouvelle convention financière signée avec l'Etat pour la mise en oeuvre du Pacte réunionnais d'investissement dans les compétences (PACTE).Parmi les autres points marquants de ce budget 2022 : l'élaboration d'un nouveau SRDEII (document stratégique qui encadrera les actions futures de la Région dans le domaine économique), le renfort du budget affecté à l'économie sociale et solidaire, l'accompagnement à la reprise du secteur touristique, la révision du Schéma d'aménagement régional (SAR), la mise en oeuvre du Plan pluriannuel de l'énergie (PPE, dont le plan régional solaire) ou encore la mise en place de l'Agence régionale de la biodiversité.