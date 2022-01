Communiqué La majorité portoise répond à la section communiste

​La majorité municipale portoise adresse un droit de réponse qui fait suite au communiqué paru le 4 janvier 2022. Par LG - Publié le Vendredi 7 Janvier 2022 à 17:54





En effet, le CCAS du Port a présenté trois dossiers de demandes de subventions en réponse aux Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancés par le Département.



Au titre de l’Inclusion sociale, le CCAS a sollicité une subvention de 100 000 € pour le développement d’actions d’adaptation et d’amélioration légère de l'habitat en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.



Au titre de l’Insertion sociale et professionnelle, le CCAS du Port a présenté deux dossiers relatifs à la réussite éducative des jeunes Portois. L’un portait sur une demande de subvention de 50 000 € pour renforcer et développer notre dispositif de Contrat Local d'accompagnement à la scolarité. L’autre sollicitait une subvention de 80 000 € pour lutter contre le décrochage scolaire.



Nous regrettons fortement que nos demandes n’aient pas été retenues par le Conseil départemental mais nos services continuent leur recherche active de cofinancement pour la mise en place de ces actions au profit de la population portoise.



Nous déplorons également que les conseillers départementaux communistes du Port ne se soient manifestés que trop tardivement pour défendre les intérêts des Portois et que cette information soit relayée de façon polémique. Force est de constater que la co-construction n’a pas retenu leur attention.



Cela est bien dommage vis-à-vis de la population portoise qui attend davantage de responsabilités de la part de leurs représentants au Département.





Le Port Nout Avenir

Groupe de la Majorité Municipale Pour faire suite au communiqué de presse de la section communiste du Port, paru le 4 janvier 2022 sur le site Zinfos974 et intitulé « La commune du Port aux abonnés absents devant le Département », il convient de rétablir la vérité.En effet, le CCAS du Port a présenté trois dossiers de demandes de subventions en réponse aux Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancés par le Département.Au titre de l’Inclusion sociale, le CCAS a sollicité une subvention de 100 000 € pour le développement d’actions d’adaptation et d’amélioration légère de l'habitat en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.Au titre de l’Insertion sociale et professionnelle, le CCAS du Port a présenté deux dossiers relatifs à la réussite éducative des jeunes Portois. L’un portait sur une demande de subvention de 50 000 € pour renforcer et développer notre dispositif de Contrat Local d'accompagnement à la scolarité. L’autre sollicitait une subvention de 80 000 € pour lutter contre le décrochage scolaire.Nous regrettons fortement que nos demandes n’aient pas été retenues par le Conseil départemental mais nos services continuent leur recherche active de cofinancement pour la mise en place de ces actions au profit de la population portoise.Nous déplorons également que les conseillers départementaux communistes du Port ne se soient manifestés que trop tardivement pour défendre les intérêts des Portois et que cette information soit relayée de façon polémique. Force est de constater que la co-construction n’a pas retenu leur attention.Cela est bien dommage vis-à-vis de la population portoise qui attend davantage de responsabilités de la part de leurs représentants au Département.Le Port Nout AvenirGroupe de la Majorité Municipale