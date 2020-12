La majorité des mesures du Plan de relance ne vont pas dans le bon sens, selon le Haut Conseil pour le climat

Le Haut Conseil pour le climat considère que près de 70% du plan de relance du gouvernement ne va pas dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique, rapporte France Info. Dans un avis rendu ce mardi, cette autorité indépendante tire en effet la sonnette d'alarme sur "le risque d'un verrouillage dans des activités fortement émettrices à long terme".



Pour mémoire, le gouvernement avait insisté sur les 30,6 milliards d'euros budgétés pour la transition écologique lorsqu'il avait présenté son plan de relance, et qualifié les 69,6 milliards restants de "neutres" pour l'environnement. Le Haut conseil regrette ici l'absence de conditions environnementales imposées aux entreprises et particuliers qui bénéficieront de ces 70 milliards d'euros et redoute "un effet significatif à la hausse sur les émissions de GES" . Il fait remarquer que "des montants importants" sont "dédiés aux secteurs de l'aérien et de l'automobile, très intensifs en gaz à effet de serre, aux contreparties environnementales insuffisantes", relaie France Info.



Cinq recommandations sont formulées par le Haut conseil du climat, qui invite le gouvernement à "renforcer la compatibilité du plan de relance avec l'objectif de neutralité carbone fixé par la loi". Ce plan "constitue une opportunité unique d'investir dans les infrastructures bas-carbone nécessaires pour rattraper le retard pris par la France sur ses objectifs climatiques", insiste-t-il.