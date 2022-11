La majorité de l'île sera ennuagée ce dimanche après-midi

En matinée, les nuages et averses présents à proximité du littoral nord-est pénètrent le début des terres, mais partout ailleurs le temps est souvent calme et dégagé. Puis au fil des heures, les nuages effacent les éclaircies matinales et le temps reste souvent sec.



Cet après-midi, l'évolution diurne pilote les conditions : un temps bien nuageux s'établit sur la majorité de l'île avec des averses. Pas de zone privilégiée pour ces précipitations qui, toutefois, semblent plus marquées dans les hauts. Le Maïdo, le Pas de Bellecombe-Jacob comme les cirques ne sont pas épargnés.



En soirée, les nuages se désagrègent.



L'alizé prend une composante Nord-Est, il reste faible avec tout au plus des pointes voisines de 40 km/h de Cap-Bernard à la Pointe des Aigrettes et de la Pointe des Cascades à Saint-Philippe. Ailleurs, prédominance des brises sur la côte comme dans l'intérieur.



La mer est peu agitée à agitée avec la présence d'une houle de Sud-Sud-Ouest de l'ordre de 1.5 à 2 m et d'une petite houle d'alizé voisine ou inférieure à 1.5 m.