La maison est à l’honneur en cette fin de mois ! C’est pourquoi, jusqu’au 29 octobre BNP Paribas Réunion fait son salon, mais en ligne, afin d’échanger plus facilement avec le public ayant des projets immobiliers. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 25 Octobre 2021 à 19:03





Pendant ce salon virtuel vous pourrez bien entendu bénéficier de conditions exceptionnelles sur vos projets maison et échanger avec les experts en immobilier de BNP Paribas Réunion. À cette occasion deux experts immobiliers sont disponibles en ligne pour répondre aux questions des réunionnais sur leurs projets maison et leur proposer des solutions de financement adaptées à leurs besoins.Jusqu’au 29 octobre, échangez directement avec des experts sur www.mesprojets.re pour donner vie à vos projets immobilier dans le confort de votre salon.De 9h à 16h, durant toute la semaine, deux spécialistes en immobilier seront disponibles pour répondre aux questions du public par chat ou visio-conférence selon leur convenance. L’occasion idéale pour se renseigner sur la faisabilité de votre projet de construction par exemple ou encore pour le financement de vos projets de transition énergétique, pour financer vos panneaux photovoltaïques, votre chauffe-eau solaire ou encore de vos travaux d’isolation avec le prêt Energibio.Pendant ce salon virtuel vous pourrez bien entendu bénéficier de conditions exceptionnelles sur vos projets maison et échanger avec les experts en immobilier de BNP Paribas Réunion.