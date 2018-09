A la Une .

La "maison de l'horreur" de nouveau aux assises

​Poursuivi pour avoir séquestré et infligé des sévices à des SDF et à une proche, le couple de la Plaine-des-Cafres est à nouveau à la barre aujourd’hui. Marie-Daisy Delaplaine et Pascal Poudroux avaient été condamnés à 30 ans de réclusion criminelle en appel, une décision annulée par un vice de forme.



Le procès en appel de la "Maison de l'horreur" se tient à nouveau aujourd'hui et ce pour les trois jours à venir.



Comme la fois précédente, les deux protagonistes se renvoient la balle face aux jurés, expliquant chacun leur tour comment l'autre les a poussés à commettre d'ignobles violences. Car derrière les murs de leur maison à la Plaine des Cafres, c'est l'inimaginable qui se déroule pendant des mois : des SDF sont séquestrés, torturés et extorqués de leurs minces revenus. Marie-Daisy Delaplaine et Pascal Poudroux auraient même enfermé la mère de ce dernier pour la prostituer.



Le couple a été décrit comme évoluant "dans une perversion sans limite" selon l'expert psychiatrique en première instance.

Charlotte Molina