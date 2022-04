Courrier des lecteurs La maison "LR Réunion" brûle et rien n’est fait pour la sauver

Lettre à Monsieur Christian JACOB – Président des LR et plus particulièrement référent Outre-Mer,

Lettre à Monsieur Eric CIOTI – Président de la commission d’investiture.



La maison « LR REUNION » qui brûle et rien n’est fait pour la Sauver.



Messieurs les dirigeants de Républicains, permettez-moi en tant que simple adhérent et militant des LR à La Réunion de vous adresser ces quelques lignes de désespoir pour des militants devenus orphelins.



Oui, si la maison brûle ce n’est pas en raison du réchauffement climatique mais d’une trahison, la présence d’un pyromane dans la maison LR. En non la maison commune.



Nous avons un vrai « bateau fou » plus de capitaine, pas de ligne directrice.

Un bateau fou qui brûle depuis 2021 avec une première trahison de son Président, Secrétaire départemental qui appelle à voter pour Bello aux élections Régionales contre le candidat de droite.



Première position avec de lourdes conséquences avec la perte de la région Réunion.



Il ne faut s’étonner des résultats sur les différents rendez-vous.

Les électeurs de droite sont totalement perdus.

Les élus viennent de trahir leur électorat.

Le pyromane est dans la place.

Les élus vont à la soupe et déserte le mouvement.



Oui, en 2021, nous électeurs de droite, adhérents et militants UMP, LR de La Réunion, nous avons été trahis par les dirigeants locaux.

Respectueux des valeurs républicaines on s’attend donc à des sanctions de la maison mère.



Néni ! nada ! rien à voir, circulez. Le président est intouchable.



2ème trahison sous silence, le 1er tour des élections Présidentielles. Un camouflet pour la candidate des LR, Madame PECRESSE. Où sont passés nos dirigeants ?

La maison brûle, le Président National se déplace et toujours RIEN !



Où sont passées nos valeurs ? notre raison d’être ?

On abandonne les électeurs de droite, les militants.



La maison brûle, des dirigeants trahissent ouvertement leur engagement et vont voir si l’herbe est plus verte chez le voisin, à l’image des élus qui ont le destin de nos collectivités en main.



Aucun signal fort de Paris pour prendre les sanctions qui s’imposent. On laisse les personnes jouer sur 2 tableaux et elles se jettent dans les bras de MACRON en crachant sur les militants que nous sommes.



Désolation pour nous, la base. Paris ne fait rien pour les sanctionner. Jusqu’à quand ?

Fort heureusement, ils on t été sanctionné par la population pour leur trahison. Situation qui se répètera pour les prochaines échéances.



Je fais parti de ces militants de droite qui croient encore aux valeurs républicaines, aux valeurs de droite, qui ont espoir du renouveau du parti avec des consignes claires, une ligne directrice sans ambiguïté et dans le respect des règles, les mêmes pour tous.



Des militants qui rejettent la TRAHISION de ceux qui ont appelés à voter pour Bello et les élus qui sont allés voir si l’herbe est plus verte chez le voisin en se cachant derrière de nouvelles étiquettes.

Des militants de terrain qui rejettent les élus peu respectueux, qui se sont coupés des électeurs et des militants une fois élus et qui oublient grâce à qui ils sont en poste aujourd’hui.



Je pense que vous avez compris mon désarroi aujourd’hui. Je ne sais plus où j’habite ? où se trouve la maison « LR Réunion » ? Qui a les clés ?



Acceptez de ma part ce tableau sombre de notre parti des Républicains de La Réunion.



Messieurs les Présidents,

Sans actions fortes et claires de votre part, le parti des Républicains n’existera plus à La Réunion.

Vos prochaines investitures seront suicidaires pour les législatives des 12 et 19 juin 2022.



De grâce, sortez le pyromane et ses sbires de notre maison.



Cette lettre vous est adressée à vous Messieurs les Présidents, Christian JACOB et Eric CIOTI dans le plus grand respect ainsi qu’aux militants LR de La Réunion à travers ses sections et de la presse locale.



Vous remerciant de votre écoute attentive et des réponses que vous apporterez pour éteindre le feu.

Il y a une URGENCE dans la maison LR de La Réunion.



Ne rien faire aujourd’hui mènerait le parti tout droit dans le mur et la perte de confiance de la part de ces militants.



C’est un appel de désespoir mais avec une assurance de votre action pour sauver les LR à La Réunion.



Militant LR 974.

(qui souhaite garder l’anonymat face à la puissance destructrice des dirigeants locaux).