Politique "La mairie du Tampon va-t-elle poursuivre son acharnement" contre celui qui avait bloqué le parc auto

Le 5 février dernier, un agent municipal du Tampon entreprenait de bloquer l’accès au parc automobile communal pour protester contre ses conditions de travail dégradées. L’homme de 65 ans a été sanctionné par la collectivité qui "s’obstine à lui verser aucun salaire", dénonce FO Tampon. Par Prisca Bigot - Publié le Mardi 6 Octobre 2020 à 23:41 | Lu 4713 fois





Le 8 avril dernier, FO avait saisi par référé la justice. Cette dernière avait statué "qu'en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée’ et a donc suspendu l’arrêté du maire", indique l'organisation syndicale. Par la suite, la CGSS a reconnu l’imputabilité de son accident de travail.



De plus, le conseil de discipline qui s’est réuni le 15 septembre dernier a "émis un avis dans lequel les faits reprochés à l’agent technique de 65 ans, dont la valeur professionnelle n'est pas contestée et qui n'a jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire en 27 ans de service, ne justifie le prononcé d'aucune sanction à son encontre".



