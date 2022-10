A la Une . La mairie du Tampon félicite Raynaud et tous ses proches

Originaire de la Plaine-des-Cafres comme lui, André Thien Ah Koon félicite Raynaud Sadon pour sa victoire à The Voice Kids.

Par GD - Publié le Dimanche 9 Octobre 2022 à 14:00

Le communiqué:



Le Maire du Tampon André Thien Ah Koon et les membres du Conseil Municipal félicitent Nelly et Dominique Sadon pour la belle prestation de leur fils Raynaud qui a mis La Réunion, Le Tampon et la Plaine des Cafres en l'air, en remportant la huitième édition de The Voice Kids.

Nous tenons aussi à remercier tous les Réunionnais pour leur soutien et particulièrement Mylène Fock Chui, la professeure d'anglais de Raynaud qui l'a soutenu depuis le début de cette aventure.