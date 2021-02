Communiqué La mairie du Tampon annonce de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du Covid

La mairie du Tampon revient sur les mesures mises en place depuis l'an dernier pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 et annonce une montée en régime pour contrer ce qui s'annonce comme étant la première véritable vague à laquelle doit faire face La Réunion. Un emballement qui serait accéléré par l'arrivée de variants de la souche initiale du Covid-19. Découvrez le communiqué de la mairie du Tampon.

Suite aux nouvelles mesures pour lutter contre la COVID-19 dans les écoles, le Maire du Tampon informe que la Commune du Tampon a déjà pris les dispositions suivantes pour la protection de ses élèves.



1) Distribution aux mois de septembre et novembre 2020 de masques de catégorie 1 :



8000 masques de catégorie 1 pour les enseignants



4000 masques de catégorie 1 pour les représentants de parents d'élèves



19764 masques de catégorie 1 pour les élèves de CP au CM2 ( à raison de 3 masques par élève)



2) Mise en place de mesures gestes barrières



Distribution quotidienne de gel hydroalcoolique,



Distribution de thermomètres, de gants et de kits "spécial désinfection" pour les agents communaux,



Mise en place d'un protocole de nettoyage et de désinfection des classes



Création de points d'eau supplémentaires dans les cours de récréation



3) Mise en place d'une brigade volante "spéciale covid" de remplacement des agents communaux des écoles.



4) La distanciation de 2 mètres entre les classes dans les salles de restauration. A chaque fois que cela est possible : agrandissement des salles de restauration sous les préaux, mise en place de chapiteaux, repas avancés à 11h30 pour permettre plusieurs services.



5) A partir du 09 février 2021 modification des menus : Les aliments susceptibles d'être manipulés à mains nues seront retirés (légumes et fruits crus, pain). Ils seront remplacés par des aliments cuits ou sous emballages ou en conserves.



6) A partir du 10 février 2021: mise en place du dépistage du personnel communal des écoles dans les centres spécialisés du Tampon.