La mairie du Port interdit activités nautiques et circulation sur son littoral

La mairie du Port informe la population d’un arrêté d’interdiction qu’elle vient de publier au regard des prévisions météorologiques.



Ce jeudi 11 juillet à partir de 16H, les activités nautiques dans la bande des 300 mètres et la circulation piétonne sur les plages, les digues et les zones à proximité immédiate des rivières ainsi que des canaux communaux de la commune du Port sont interdits. Toute infraction à l'arrêté en vigueur pourra faire l’objet d’un constat et d’être sanctionnée par la police municipale. L'arrêté municipal sera levé à la fin de l'épisode de forte houle.