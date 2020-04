Communiqué La mairie de l'Étang-Salé tient à jour une liste de commerces ouverts



Afin d'informer au mieux nos concitoyens et de faciliter leurs approvisionnements dits vitaux, nous tenons à jour une liste des commerces et des établissements de L'Étang-Salé dont l'activité leur permet de rester ouverts dans le contexte de la propagation du COVID-19, et ce dans le respect strict des règles sanitaires en vigueur.



Établissements, commerces de proximité proposant des produits de première nécessité... vous êtes ouverts et/ou vous proposez des services à domicile sur notre territoire pendant cette période de confinement ?

Afin de vous faire référencer, écrivez-nous à :



➜ 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻@𝗹𝗲𝘁𝗮𝗻𝗴𝘀𝗮𝗹𝗲.𝗳𝗿



Veuillez nous communiquer les informations suivantes :

- Le nom de votre enseigne ;

- Votre secteur d'activité, vos produits / services proposés ;

- Votre adresse et votre numéro de téléphone ;

- Vos horaires et jours d'ouverture.



Pensez à préciser toute autre information que vous jugez utile et pertinente. Les lieux recevant du public "non indispensables à la vie du pays" sont actuellement fermés afin de limiter la propagation du Coronavirus. Seuls certains établissements, listés par décrets, sont autorisés à rester ouverts pendant cette période de confinement.







