A la Une . La mairie de l'Etang Salé évacuée à cause d'une surchauffe dans le local serveur

Par mesure de précaution, l'hôtel de ville a été évacué et a fermé ses portes Par NP - Publié le Lundi 22 Août 2022 à 12:43

La mairie de l'Etang Salé a dû fermer ses portes dans la matinée de ce lundi en raison d'un incident technique.



En cause, plus précisément, une surchauffe de batteries dans le local serveur qui a dégagé une odeur suspecte.



Le bâtiment a été évacué, gendarmes et pompiers ont également été appelés par mesure de précaution, indique la mairie.