La mairie de l'Entre-Deux recherche des couturiers-ères pour la confection de masques

"Machine à coudre ou à la main, nou atann a zot !". La mairie de l'Entre-Deux lance un appel à la solidarité aux couturiers/couturières et bénévoles de son territoire, qui souhaitent renforcer l'équipe de production de masques confectionnés par la SCIC FA SOL Ré.Pour celles et ceux qui sont intéressé(e)s, les demandes sont à envoyer par mail ( interv.social@entredeux.re ) ou par téléphone au 0692 03 69 04, au plus tard le 30 avril.Le tissu sera fourni par les services de la mairie.