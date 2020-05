Société La mairie de Ste-Marie à l’heure du déconfinement Avec la fin de la période de confinement, les collectivités doivent s’adapter aux mesures sanitaires. C’est le cas à Ste-Marie qui a mis en place un protocole pour sécuriser le personnel et les usagers en ce premier jour de reprise total des services. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 11 Mai 2020 à 15:33 | Lu 161 fois

Il n’y avait pas la foule des grands jours à la mairie de Ste-Marie ce lundi matin, preuve que les habitants ont toujours conscience du danger. À l’exception de la médiathèque qui doit encore définir le meilleur protocole possible et les mairies annexes qui ne rouvriront que mercredi, tous les services ont repris à plein régime. L’ensemble des agents sont à présent mobilisés, même si la continuité de service ne s’est jamais arrêtée.



C’est particulièrement le cas dans le service d’État civil qui a assuré une permanence pendant tout le confinement. Des protections en plexiglas ont été installées afin de protéger les agents.



Chaque service devant recevoir du public est à présent muni de cette protection dans l’enceinte de la mairie.



Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont installés aux entrées et les usagers sont invités à l’utiliser en rentrant et en sortant. Des marquages au sol sont là pour faire respecter la distance de sécurité un peu partout.



"On est actuellement en phase de rodage, on devrait être revenu à la normale d’ici la fin de semaine/début de semaine prochaine", assure Emmanuel Virin, directeur de la communication de la municipalité. Seul le service des affaires scolaires reçoit voit une petite file d’attente se former avec la période de préinscription qui a débuté. Là aussi, le contact entre usagers et personnels est limité avec des boîtes pour prendre et déposer les dossiers en extérieur.



Les services de la commune accueillent principalement le public en rupture numérique. La mairie demande aux habitants de privilégier les moyens dématérialisés en priorité, suivi des déplacements avec prise de rendez-vous afin de limiter l’accueil du public.



Lundi prochain, les écoles de Ste-Marie resteront fermées. Une décision du maire Richard Nirlo qui assure faire passer la sécurité des enfants et du personnel avant tout. En effet, dans la commune 70% des agents affectés aux écoles on soit plus de 60 ans, soit une pathologie à risque. Ne disposant pas des moyens pour assurer la sécurité de tous, l’édile préfère prendre un minimum de risque. Preuve que ce 11 mai signifie pas retour à la normale.









Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur