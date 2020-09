Culture La mairie de St-Paul célèbre les journées du patrimoine, en soutien au monde culturel

Les 37èmes journées européennes du patrimoine (JEP) se déroulent ce week-end, dans un contexte particulièrement difficile pour le monde de la Culture, qui souffre de la crise sanitaire. Huguette Bello, dans un communiqué, assure son soutien à la Culture, et a tenu à maintenir, malgré la crise sanitaire, les évènements de ces JEP. Par B.A - Publié le Vendredi 18 Septembre 2020 à 16:36 | Lu 153 fois

Dans un communiqué, la maire Huguette Bello rappelle son attachement à la Culture, nécessaire à l'émancipation humaine: "A l’occasion de ces journées du Patrimoine et du Matrimoine, je souhaite rappeler l’attachement de notre municipalité à la culture et l’importance de la culture dans une société comme la nôtre qui est accablée par l’illettrisme, la pauvreté, le chômage. Un enfant sur 2, ici à la Réunion, est pauvre. Certes, il nous faut lutter contre la pauvreté monétaire, mais il nous faut aussi lutter contre la pauvreté culturelle. Et plus que jamais ! Pour que la crise que nous traversons ne se transforme pas en enfermement des cerveaux, en appauvrissement des esprits ! L’urgence immédiate est de lutter contre les conséquences de la crise Covid sur le secteur culturel."



Ce vendredi 18 septembre, dédié aux scolaires, des élèves ont eu droit à une visite guidée de l'église de la conversion, à Saint-Paul, monument historique depuis 2010, cette église est la troisième érigée en ce lieu. Les élèves furent accompagnés d'Elodie Polifroni, technicienne des bâtiments de France à la DAC de La Réunion, qui partage son regard sur le monument et son histoire.



Samedi 19 et dimanche 20, le grand public pourra visiter gratuitement des monuments saint-paulois, à condition toutefois, crise sanitaire oblige, de réserver les visites. De nombreuses associations ont prévu des visites guidées des trésors patrimoniaux de Saint-Paul, partout sur la commune.



Retrouvez ci-dessous le détail du programme de ces Journées du Patrimoine.