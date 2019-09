La mairie de St-Denis débloque 4 millions d'euros pour la Sodiac

Engluée dans des soucis de trésorerie, la Sodiac peut compter sur son principal actionnaire, à savoir la mairie de Saint-Denis. Comme relayé par la presse écrite locale, la municipalité a accordé ce vendredi un prêt de 4 millions d'euros au bailleur social, qui devra être remboursé dans deux mois.Lors du conseil municipal qui s'est tenu ce vendredi, le président de la Sodiac, Philippe Naillet, a affirmé que les déboires actuels de l'aménageur étaient dûs au contexte économique, avec un chiffre d'affaires qui "a chuté de moitié" (Le Quotidien) entre 2017 et 2018.Pour sortir de cette mauvaise passe, en plus du prêt accordé par la mairie, la Sodiac espère bénéficier du soutien financier de la CDC Habitat et compte réaménager certaines opérations immobilières.