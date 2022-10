A la Une . La mairie de Saint-Leu vante les multiples atouts de sa future Maison de la mer

Imaginée et financée par le TCO, la Maison de la mer n'en est pas moins défendue par la municipalité de Saint-Leu qui y voit l'occasion de tirer un trait sur le vieux local de la capitainerie. Celui-ci a été démoli il y a quelques semaines et laissera place en 2024 à la "Maison de la mer". La structure hébergera autant des activités commerciales que touristiques bien que les futurs espaces restent à allotir. Sollicitée, la mairie de Saint-Leu nous répond autant sur le fond du dossier technique, avec notamment les risques d'inondation du futur rez-de-chaussée du bâtiment, que sur le volet politique. Par Samuel Irlepenne - Publié le Samedi 29 Octobre 2022 à 11:32

Que répondez vous à M.Huguet et aux signataires de la pétition qui estiment qu'ils n'ont pas eu l'occasion de donner leur avis sur le projet de Maison de la mer ? Il s'étonne notamment qu'il n'y ait jamais eu de panneau 4x3 mètres à proximité du port de plaisance.



Concernant le panneau 4x3, il sera bientôt installé et c'est du ressort du TCO qui s'occupe de la partie communication. En revanche, concernant les consultations publiques, il y en a eu deux sur le sujet. Outre ces deux consultations publiques qui ont permis à absolument tout le monde de donner son avis et en premier lieu les usagers du port, l'élu en charge de cette affaire a été en contact constant avec l'association de M.Huguet. Tous les éléments dévoilés par le maire lundi 24 octobre ont été au préalable présentés à l'association de M.Huguet. Ils ont été consultés et ont eu toutes les informations aussi bien sur la consultation publique que sur les détails de ce projet de la Maison de la mer.

Selon les opposants au projet, une partie du futur bâtiment se trouvera en zone rouge du Plan de prévention des risques d'inondation lorsqu'il sortira de terre. C'est la raison pour laquelle le TCO se précipite pour boucler le programme projet. Qu'en est-il réellement ?



Il n'y a pas de précipitation, il y a un projet qui a été pensé en amont, qui bénéficie aujourd'hui d'un permis de construire avec un financement dédié. S'il y avait précipitation il n'y aurait pas eu deux publications publiques. Quant à la crainte de voir le projet se trouver en partie en zone rouge du PPRI, il faut bien imaginer qu'un sujet comme celui-ci s'est fait avec la DEAL, les services de l'Etat, en conformité notamment avec le SAR et le PLU (NDLR : Schéma d'aménagement régional et le Plan local d'urbanisme). A cette échelle là il faut être sérieux quand même.



Les opposants qualifient le futur bâtiment de démesuré par rapport au fait que le projet de création d'un deuxième port avec 130 nouveaux anneaux ait été retoqué par les services de l'Etat. Pourquoi avoir absolument maintenu le projet de bâtiment alors que le nouveau port ne se fera finalement pas ?



Le projet de création d'un second port n'a pas été retoqué par l'Etat mais abandonné par l'actuelle municipalité qui justement ne voulait pas d'un projet surdimensionné. Nous tenons au fait qu'aussi bien le port que les équipements restent à taille humaine.



Deuxième élément de réponse, ce n'est pas parce qu'on n'agrandit pas le port qu'on ne dote pas l'actuel port d'équipements. Il faut savoir que le projet Maison de la mer est arrivé car la capitainerie était vétuste. La création d'une nouvelle capitainerie, fonctionnelle, va dans le sens des usagers de la mer avec des box neufs pour les pêcheurs mais aussi des espaces commerciaux. Cela renforcera l'attractivité économique de Saint-Leu avec à la clé des créations d'emplois. Enfin c'est aussi un projet urbain qui s'inscrit dans une logique de modernisation du centre-ville avec des espaces de déambulation comme on peut le voir sur les plans.



Les opposants ont décrit le projet comme un "gros bloc de béton de 60 m de long", "sur deux étages", "qui bloque la vue sur la mer". Encore une fois la réponse est non. Il suffit de regarder les plans que les pêcheurs ont vus. Ce sera un lieu de vie pas uniquement pour les Saint-Leusiens mais aussi les visiteurs. Il y a des éléments qui sont utilisés de manière étrange car les plans répondent aux attaques. Que dire de plus ?



M.Huguet nous assure qu'il y a quelques années, M. Domen avait dit aux pêcheurs qu'il était, comme eux, contre la construction du bâtiment et finalement il est allé dans le sens du TCO. Est-ce vrai ?



C'est faux, c'est précisément un projet qui était porté par l'équipe municipale et elle a montré assez clairement lundi dernier que c'était un projet du TCO, certes, mais plus que demandé et approuvé par le maire de Saint-Leu.



Est-ce qu'il y a selon vous une campagne de déstabilisation purement saint-leusienne derrière cette pétition ?



Qu'il y ait des opposants à un projet c'est normal. En revanche, les arguments utilisés contre ce projet sont facilement réfutés que se pose la question : s'agit-il d'opposants au projet ou s'agit-il d'opposants qui utilisent un projet ? À chacun d'apprécier. Au final, cet équipement appartiendra à tous les Saint-Leusiens.





