La grande Une La mairie de Saint-Denis reporte la rentrée scolaire au 7 septembre

En raison des conditions sanitaires actuelles, Ericka Bareigts a décidé du report de la rentrée scolaire au 7 septembre pour les 24 écoles déjà concernées. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 23 Août 2020 à 12:22 | Lu 2949 fois

Communiqué de presse de la mairie de Saint-Denis :



Prolongation du report de la rentrée scolaire pour les élèves de 24 écoles dionysiennes





L'évolution de la situation sanitaire COVID fait l'objet d'une vigilance constante de la part de la mairie de Saint-Denis.



Au regard de la situation sanitaire du chef-lieu, après l'identification de deux clusters actifs, dans un souci de limiter la propagation de la circulation du virus pour la protection des familles dionysiennes, la Maire avait décidé d'un premier report de la rentrée scolaire au lundi 24 août 2020, pour les élèves des écoles des quartiers de Primat, Chaudron, Sainte Clotilde, Bas de la Rivière et Petite île.



Durant la semaine du 17 août au 23 août, la situation sanitaire a révélé l'existence de nouveaux clusters dans ces mêmes quartiers.



La circulation du virus semble donc confirmée dans ces secteurs. Aussi, au regard de ces derniers éléments, en cohérence avec la décision prise précédemment et afin de continuer à créer les meilleures conditions possibles de protection des enfants et de leur familles, la Maire de Saint-Denis a décidé de prolonger le report de la rentrée scolaire pour les élèves des 24 mêmes écoles jusqu'au lundi 07 septembre 2020.



Soucieuse que la continuité pédagogique puisse se tenir dans les meilleures conditions possibles, elle a demandé à ses services de proposer des pistes de maintien de l'activité scolaire, dans le respect des règles sanitaires imposées par la circulation du virus. Ces pistes seront travaillées avec le rectorat et présentées dans le courant de la semaine.



La maire de Saint-Denis a demandé à l'ARS une analyse épidémiologique précise afin de prendre ses décisions de manière éclairée, dans le but de garantir la sécurité des familles dionysiennes. L'ARS y travaille actuellement.



Les écoles concernées par ce report sont :



A Sainte-Clotilde :

Ecole élémentaire Lilas-Bois Noir

Ecole maternelle Claude Debussy

Ecole maternelle Jacarandas

Ecole maternelle Les Tamarins

Ecole élémentaire Les Tamarins

Ecole maternelle Vauban

Ecole maternelle Champ-Fleuri

Ecole élémentaire Champ-Fleuri

Ecole primaire Jean-Baptiste Bossard





Au Bas-de-la-Rivière :

Ecole élémentaire Jules Reydellet A

Ecole maternelle Ylang Ylang

Ecole maternelle Petite-Ile

Ecole maternelle Rivière 2

Ecole élémentaire Jules Reydellet B



Au Chaudron :

Ecole maternelle Badamier

Ecole élémentaire Badamier

Ecole maternelle Damase Legros

Ecole élémentaire Damase Legros

Ecole maternelle Michel Debré

Ecole élémentaire Michel Debré

Primaire Eudoxie Nonge

Maternelle Herbinière Lebert

Ecole élémentaire Herbinière Lebert



À Primat :

