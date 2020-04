A la Une . La mairie de Cilaos crée 24 postes entre les deux tours des municipales

C'est une information qui, selon nos sources, devrait prochainement faire l'objet d'une plainte auprès du procureur: la mairie de Cilaos, au lendemain du premier tour des élections municipales (dont le résultat n'est pas favorable au maire sortant), crée au total 24 postes de titulaires. Le nombre actuel de postes s'établissant à 80, ces 24 postes représentent pas moins qu'une augmentation d'un quart des postes.



La chronologie des faits pourrait laisser perplexe le procureur de la République:



- Le 15 mars, le maire sortant Paul Franco Técher est derrière son adversaire historique Jacques Técher, avec 40,7% des voix contre 48,7% pour Jacques Técher.



-Le 16 mars, Emmanuel Macron annonce le confinement et le report du second tour des élections à fin juin.



- Le 19 mars, la mairie publie, via le site du centre de gestion de la fonction publique, un avis de création de 22 postes.



- Jeudi 2 avril, un second arrêté du CDG indique la création de deux autres postes, en date du 31 mars et du 1er avril.



Ces 24 postes sont prévus pour le 1er juin, soit juste avant le début de la campagne électorale, si toutefois la date du 21 juin demeurait celle du second tour.



Les maires non élus au premier tour sont supposés gérer les affaires courantes de leurs communes, en attendant le second tour, voire, comme cela semble se profiler, la tenue d'un nouveau premier tour. La question se pose de la légitimité du maire de Cilaos à créer des postes durant cette période incertaine. Il est possible que soit évoqué auprès du procureur l'article L 106 du code électoral, qui stipule:



"Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses." Nicolas Payet Lu 1892 fois







