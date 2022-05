Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu La magie de la fet dann somin

Assurément plus de 15 000 personnes dans les rues de Saint-Leu, ce dernier jour de festival a été un véritable succès populaire. La grande parade des associations et des artistes a permis de renouer avec la fièvre du samedi soir de cet événement incontournable malgré deux années de crise sanitaire. Bruno Domen a félicité les participants et le public de cette 22ème édition. Aux côtés du directeur du Séchoir et de sa présidente, le Maire a affirmé aux festivaliers dans l’attente du lancement du défilé : « le Tempo existe tant que je serai là, je vous le promets ».

Et le public de se masser sur la rue Général Lambert pour apprécier le défilé mémorable avec les jongleurs lumineux en tête de cortège, la superbe et impressionnante marionnette gonflée de la compagnie Picto Facto, la chenille géante colorée dans le ciel saint-leusien aux côtés du dragon de l’association Ping Sheng Dragon, l’une des 28 associations participantes.

Mobilisation associative

Dans le parc du 20 décembre, les bénévoles du Tempo ont accueilli dès 18h les associations qui ont préparé ce défilé de longue date, telles que l’association les Alizées, la compagnie Tendance, fleur de Lotus, la Caps, Multisports, la Gamasse… ou encore Etoile des neiges de la chanteuse Margot mise en avant elle-aussi durant le défilé avec les clubs sportifs de judo et d’arts martiaux largement applaudis.

La fête partout dann somin

En préambule du défilé, l’ensemble orchestral de Bourbon avec le chœur résonnance et les danseuses de Ti Danse de Piton Saint-Leu avaient donné le la de l’événement.

La grande parade aura duré une heure et comblé les visiteurs. « Trop cool, ça fait longtemps qu’on voulait reprendre nos bonnes habitudes festives » explique Gisèle venue avec ses parents et enfants au festival. La rue du général Lambert donnait la part belle à toutes sortes d’animations musicales : reggae, maloya au détour d’un restaurant, d’un bar plein à craquer lui aussi. Une fête mémorable de l’avis de toutes et tous.

Le parvis de l’Hôte de ville plein à craquer

Pour les concerts proposés en apothéose par la ville, la foule des grands jours a envahi l’esplanade pour débuter la soirée avec DJ Matt et Rom’s. Place ensuite au plateau artistique de Claudio dans la Kaz pour un succès populaire garanti avec Morgan, le groupe lumière, Srjo, Clara, Mister Love et surtout la sensation musicale Léa Chorrus qui a conclu vers 2h du matin et en beauté cette édition 2022.

« Un grand bravo à toutes et à tous » a lancé en conclusion et remerciements le Maire sur la scène de la mairie aux côtés des élus et des organisateurs de l’événement. Pierrette et sa fille Annabelle n’ont pas manqué d’obtenir tous les autographes nécessaires pour se souvenir longtemps de cette soirée ou plutôt de cette nuit magique à Saint-Leu.



Toutes les photos sont à découvrir ici





