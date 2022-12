La magie de Noël sous les arbres

Rendez-vous le samedi 10 décembre 2022, de 10h à 19h au Parc boisé du Port !

Des animations gratuites pour petits et grands, des gourmandises, de l’artisanat… Voici un avant-goût de la magie des fêtes de Noël, sous les arbres, concocté pour vous par l’ Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest et ses partenaires !Toute la journée, profitez gratuitement d’animations festives : des ateliers créatifs, des spectacles de cirque, de magie, une chasse aux trésors, des idées de cadeaux et pleins d’autres surprises vous attendent !Suivez les indications « Halle des Manifestations », garez vous sur le parking et suivez ce plan :