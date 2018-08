Courrier des lecteurs La lutte du peuple Chagossien pour retourner sur leur Terre devant la Cour Internationale de Justice (CIJ)

En effet, à partir du 3 septembre 2018, la CIJ devra se prononcer sur la légalité des décisions prises par le gouvernement britannique entre 1963 et 1973 de vider l'archipel des Chagos de tous ses habitants. L'une des îles, Diego Garcia, a été louée aux Etats-Unis pour installer une base militaire sur laquelle travaillent des gens de nombreuses nationalités, sauf les Chagossiens. Ce procès est très attendu et représente un immense espoir pour ce peuple expulsé de ses Terres. Pour soutenir leur lutte, deux initiatives ont été prises par le Mouvement Réunionnais Pour la Paix, mouvement lancé le 2 juin dernier en présence d'une délégation du Groupe Réfugiés Chagos (GRP), menée par son leader, Olivier Bancoult. 1. Envoi d'une lettre aux parlementaires français : Leur demandant d'agir pour que la France soutienne la position des Chagossiens. Cette lettre a été co-signée par une centaine de personnes et des associations. Plusieurs députés ont déjà répondu positivement à cette demande, dont le député de la Corse du Sud, Paul-André COLOMBANI, qui a de plus souhaité être co-signataire de la lettre. 2. Ouverture d'une cagnotte en ligne : Afin de collecter 1600 euros qui seront versés au Comité Solidarité Chagos Réunion pour contribuer au déplacement d'un Chagossien à La Haye, “car il est de toute première importance que le vécu du drame chagossien se traduise lors de ces débats par des témoignages vivants d'anciens habitants des îles. (...)afin qu'ils pèsent de tout le poids de leur souffrance et de leur révolte devant la haute instance de La Haye.” A ce jour, nous avons atteint près de 90% de l'objectif, soit 1 400€. Il ne manque plus grand beaucoup pour boucler un déplacement ! Nous tenons, ici, à remercier toutes les personnes qui ont déjà apporté leur solidarité et incitons d'autres qui sont sensibles à cette cause à faire ce geste. Les petits ruisseaux font les grands fleuves et c'est bien avec l'aide du plus grand nombre que les Chagossiens réussiront. Pour participer, il suffit de cliquer sur le lien suivant : https://www.leetchi.com/c/solidarite-chagos Participer et partager au maximum ce lien qui sera fermé le 30 août. En soutenant la revendication des Chagossiens, nous oeuvrons à la Culture de la Paix dans la zone Océan Indien. Julie PONTALBA, Pour le Mouvement Réunionnais Pour la Paix Lu 129 fois





