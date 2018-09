Santé La lutte contre le diabète, l'enjeu majeur des Etats Généraux





La démarche des États Généraux du Diabète se résume en quatre objectifs:

Faire émerger les spécificités territoriales (Réunions publiques et ateliers contributifs)



Recueillir le vécu et l’expérience des patients (enquêtes)



Obtenir la mobilisation de l’ensemble des citoyens en menant un travail de prévention



Co-construire les politiques de santé avec les représentants nationaux

Dans le cadre de ces États Généraux, une plateforme participative a été créée: egdiabete.fr afin de donner l’opportunité à chacun de s’exprimer, contribuer, voter, commenter, proposer des éléments en ligne sur ce sujet d’enjeu majeur. La restitution des États Généraux du Diabète aura lieu dans la première quinzaine du mois de novembre 2018.



La mobilisation de chacun dans la lutte contre le diabète revêt un enjeu majeur au regard des chiffres. En effet, plus de 45 000 Réunionnais sont touchés par le diabète.

Les signatures de deux conventions cadre : la première avec la Mutualité de La Réunion pour la mise en place d’actions collectives et la seconde pour la mise en place de la Conférence de consensus en matière de prévention et de prise en charge du diabète,



L’organisation d'actions de dépistage du diabète chaque année à destination des agents de la collectivité régionale,



Le soutien aux associations : depuis 2014, près de 100 000 euros ont été engagés en faveur des associations dédiées à la lutte contre le diabète pour la réalisation de leurs divers projets de prévention et de dépistage du public. Par ailleurs, plus de 50 000 € ont été engagés en faveur d’associations sportives pour l’organisation d’événementiels sport-santé.



Le financement des parcours de santé et/ou sportifs au travers du Projet régional de santé 2, du Plan de Relance 2ème génération 2016-2021, et du sport sur ordonnance.



La sensibilisation des lycéens réunionnais à la nutrition et notamment à la valorisation de la production locale à travers la mise en place de divers projets visant à améliorer l’offre alimentaire dans les lycées. Pour rappel, la collectivité a fait du diabète une grande cause régionale 2016/2021. La Région s'est ainsi engagée dans une politique de santé de lutte contre le diabète au travers de divers grands travaux parmi lesquels: N.P Lu 258 fois





