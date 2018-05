La lutte contre la dengue se poursuit dans l’Ouest !

Ce mercredi 9 mai, c’est à La Saline (quartier faisant partie des zones prioritaires) qu’une délégation s’est rendue pour sensibiliser les habitants.

C’était l’occasion pour la Sous-Préfecture, l’ARS et leurs partenaires de médiatiser l’opération pour mettre un coup de projecteur sur la nécessité de maintenir la vigilance et la prévention… Comme une piqûre de rappel !

À la maison ou dans les cimetières, comme à celui de La Saline, chacun doit participer à la prévention.

Un périmètre de près de 350 foyers a été concerné par l’intervention des équipes pour la sensibilisation en porte-à-porte et la lutte mécanique (ARS, ACCC, 3I, TCO, ARS et CRF), la démoustication (SDIS) ainsi que le débroussaillage et l’enlèvement de déchets végétaux et d’encombrants (TCO, GLAIVE et SPLAR).