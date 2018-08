<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul La lutte contre la dengue s’accentue à Saint-Paul Éliminer les gîtes larvaires, démoustiquer et ramasser les déchets. Voici les trois objectifs principaux du Vide Fond de Cour organisé ce jeudi 16 août 2018 à Saint-Paul dans les secteurs Tamatave et Champ de Merle. Il s’agit d’une opération de lutte contre la dengue menée par la la Ville saint-pauloise, l’Agence régionale de Santé Océan Indien (ARS-OI), le Territoire de la Côte Ouest (TCO). Une nécessité en raison des 14 nouveaux cas diagnostiqués à Saint-Paul du 30 juillet au 5 août.



6.431 cas sont confirmés depuis le début de l’année 2018 dont 137 conduisant à une hospitalisation selon les derniers chiffres communiqués par la préfecture.



Situation épidémiologique au 14 août 2018 (Données de la Cire OI, Santé Publique France)

Du 30 juillet au 5 août, 37 cas de dengue ont été diagnostiqués répartis dans les zones suivantes :

Dans l’ouest : Bois de Nèfles et La Plaine (3 cas), Saint-Paul, Gare routière et Étang (9 cas), Le Port (3 cas), La Possession (5 cas), Saint-Gilles-les-Bains et Saint-Gilles-les-Hauts (1 cas chacun), Les Trois-Bassins (1 cas) et Saint-Leu (1 cas) ;

Dans le sud : L’Étang Salé (2 cas), Les Avirons (1 cas), Saint-Louis (3 cas), Le Tampon (1 cas) et Saint-Pierre (4 cas)

A Saint-Denis (1 cas) et à Saint-André (1 cas)

Les équipes de la lutte anti-vectorielle restent fortement mobilisées Pour empêcher une épidémie de grande ampleur à l’arrivée de l’été, la lutte anti-vectorielle menée par l’ARS-OI est toujours renforcée avec des équipes d’interventions du RSMA, du SDIS et de la Croix Rouge française, dans l’ouest et le sud de l’île.

Plus de 2 000 visites domiciliaires sont effectuées chaque semaine en « porte à porte » pour :

Informer et sensibiliser la population aux gestes de prévention,

Supprimer tout ce qui peut contenir de l’eau (gîtes larvaires) dans les cours et les jardins,

Éliminer les moustiques adultes susceptibles de transmettre la dengue à travers la programmation de traitements insecticides de jour et de nuit dans les zones les plus impactées. Ces interventions contribuent activement à réduire les risques de diffusion du virus. Pour être d’autant plus efficaces, elles doivent être accompagnées par la mobilisation active de la population au quotidien.



La campagne de communication se poursuit C’est maintenant et durant tout l’hiver austral qu’il faut agir contre les moustiques. Pour sensibiliser et fédérer tous les acteurs, la campagne de communication se poursuit.

Les outils de communication cette semaine :

Campagne d’affichage sur les réseaux sociaux

Affichage 4X3 avec Madame Aude Palant Vergoz

Diffusion de spots vidéo en créole et en français, rappelant les messages de prévention:

Protégez-vous et protégez votre entourage des piqûres de moustiques

Videz tout ce qui peut contenir de l’eau (lieux où les larves se développent) Par ailleurs, à l’occasion des Rendez-vous de Timoun la Croix-Rouge française / PIROI présentera de nouveau son jeu de stratégie « Buzz la dengue » sur son stand de sensibilisation aux risques naturels et sanitaires, lors de la Marche de la Mutualité, à l’Etang Salé, le dimanche 19 août prochain.

L’ensemble des informations liées à l’épidémie de dengue sont quotidiennement mises à jour sur le site internet de

